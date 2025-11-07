Tragedia nel football americano, è morto a soli 24 anni il difensore dei Dallas Cowboys, Marshawn Kneeland. Il corpo senza vita del giocatore è stato ritrovato a Frisco, sobborgo della città texana.

Il giocatore è stato ritrovato senza vita a Frisco dalla Polizia mercoledì 5 novembre, con una ferita d’arma da fuoco probabilmente autoinflitta. Kneeland, infatti, si sarebbe suicidato. Il difensore Nfl era stato poco prima coinvolto in un inseguimento da parte della polizia per una violazione del codice della strada. Marshawn Kneeland si sarebbe poi schiantato con la propria auto, per poi fuggire a piede e togliersi la vita. A comunicare la notizia della morte del giocatore è stata la stessa polizia. Durante le ricerche la polizia ha ricevuto informazioni riguardo a pensieri suicidi da parte del 24enne.

La morte di Marshawn Kneeland, a soli 24 anni, ha scosso il mondo del football americano. Il giovane, come detto, si sarebbe tolto la vita. Questo il comunicato da parte dei Dallas Cowboys, la squadra in cui militava Kneeland: “è con estrema tristezza che i Dallas Cowboys condividono la notizia della morte di Marshawn Kneeland. Era un compagno di squadra amato e membro della nostra squadra. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla sua fidanzata Catalina e alla sua famiglia.”