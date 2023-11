Il 9 novembre del 1989 cadeva il muro di Berlino. Sono passati 34 anni, ma l’avvicinamento tra Est e Ovest è stato un processo graduale che non si è ancora concluso del tutto.

Muro di Berlino, 34 anni dalla caduta: le differenze tra Germania Est ed Ovest

Il 9 novembre 1989 è caduto il muro di Berlino, dando il via a quel processo che, dopo quasi un anno, il 3 ottobre 1990, avrebbe portato alla riunificazione tedesca. Superare quasi cinquant’anni di divisione non è semplice e non basta una legge, per questo le due Germanie hanno continuato ad esistere per anni in ambito economico, sociale e spesso culturale. Sono passati 34 anni e l’avvicinamento tra Est e Ovest è un processo che non si è ancora del tutto concluso. Uscendo da decenni di un sistema economico comunista, l’ex Ddr, negli anni dopo il 1990 dovette affrontare un durissimo cambio strutturale e si trattava anche di sviluppare un settore terziario quasi inesistente. In due anni nei Leander dell’est hanno perso il lavoro oltre un milione di lavoratori. Solo nel 2014 il tasso di disoccupazione ad Est è sceso sotto al 10%, arrivando quasi allo stesso livello dell’Ovest. L’improvvisa scomparsa dei posti di lavoro è stata anche la causa della costante migrazione da Est a Ovest. Nei primi anni ’90 ogni anno più di centomila tedeschi dell’est andavano verso ovest in cerca di opportunità. Un flusso che ha avuto un secondo picco nei primi anni 2000.

Muro di Berlino, 34 anni dalla caduta: cosa è accaduto

A più di 30 anni di distanza, i Laender dell’Est hanno circa 2 milioni di abitanti in meno, mentre l’Ovest è cresciuto sia per l’incremento delle nascite che per l’arrivo di stranieri. A lasciare l’Est nei 30 anni dopo la riunificazione sono stati soprattutto i giovani, in particolare le donne, e dopo 34 anni l’età media si è alzata in modo significativo. Anche l’apporto dei cittadini stranieri pesa di meno all’est che all’ovest. I Laender più ricchi dell’ovest attirano di più i lavoratori stranieri, che risultano quasi il doppio rispetto ai Laender orientali. Le persone a rischio povertà in Germania sono cresciute dal 2005 ad oggi, soprattutto nei Laender occidentali, mentre l’est ha visto un miglioramento della sua situazione. Il peso diverso tra Est e Ovest si sente in molti ambiti. In Bundesliga, la massima serie del calcio tedesco, militano solo due squadre che si trovano ad Est. Si tratta lo stesso di un passo avanti, visto che nel 2012/13 non erano presenti squadre dell’Est.