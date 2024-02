Addio alla madre di Bruce Springsteen, Adele Zerilli, la sua fan più fedele, deceduta il 31 gennaio. Di origini italiane, Adele, 98 anni, non mancava mai i concerti del figlio, comportandosi come una vera groupie.

Musica, morta la mamma di Bruce Springsteen

Bruce Springsteen, soprannominato “The Boss“, è un celebre cantautore e chitarrista statunitense, accompagnato dalla E Street Band, è noto per le sue esibizioni live coinvolgenti, raggiungendo la massima popolarità negli anni ’70 e ’80. L’artista ha annunciato la scomparsa della madre su Instagram, condividendo un video in cui ballano insieme e ricordando momenti speciali.

Nata nel 1925 a Brooklyn, Adele Zerilli ha radici italiane, con un nonno originario della costiera sorrentina, Bruce, nell’autobiografia “Born to Run”, esalta lo spirito tenace italiano trasmessogli dalla madre, che ha influenzato tutto il suo lavoro.

Bruce Springsteen e il ricordo della madre scomparsa

Vittorio Savarese, parente di Springsteen, apprezza la descrizione affettuosa della famiglia di origine nell’opera, sottolineando l’importanza dello spirito italiano nella carriera dell’artista.

Il giovane Savarese è un lontano nipote di Springsteen, legato alla rock star attraverso la parentela con la bisnonna Chiara Sorrentino, l’artista, nel libro, sottolinea il ruolo significativo del carattere tenace tipicamente italiano ereditato dalla madre nella sua vita e carriera. Adele Zerilli è ricordata non solo come madre amorevole, ma anche come una figura solare che ha contribuito a mantenere viva la connessione tra Bruce Springsteen e la sua radice italiana.