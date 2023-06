Myrta Merlino, con un annuncio del tutto inaspettato, ha detto addio a La7 e al suo programma L’aria che tira. Nel corso dell’ultima puntata, la conduttrice e giornalista si è congedata dal pubblico.

L’ultima puntata de L’aria che tira rimarrà impressa nella mente degli affezionati telespettatori. La conduttrice Myrta Merlino, dopo 12 anni di onorato servizio, ha annunciato che lascia La7. Ha esordito:

La Merlino, visibilmente emozionata, ha proseguito:

“E poi arriva oggi. Un momento di grande grande commozione: oggi per me è l’ultima puntata de L’Aria che tira. E’ stato un viaggio incredibile, un sogno a colori, un impegno a guardare oltre il bianco e il nero che spesso ci assilla (…) The show must go on è un mantra nel nostro mondo ma anche una promessa: qualsiasi cosa accade saremo sempre con quella passione che ci tiene vivi e ci rende credibili per voi. Ogni giorno noi e voi, ogni giorno le notizie, i fatti, le storie che hanno segnato il nostro tempo. Il Bataclan, le dimissioni del Papa (…) Una parola che guida tutto: squadra perché grazie a questa incredibile squadra – venite qua – che siamo sempre andati avanti con dedizione e impegno”.