Myrta Merlino lascia Mediaset? La decisione della giornalista di lasciare La7 per prendere il posto di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, spostandosi alla rete del Biscione, non sembra infine essere stata vincente. A riferirlo sono svariate fonti, tra le quali figura anche Dagospia.

A lanciare l’indiscrezione sull’addio della Merlino a Mediaset è stato il giornale di Roberto Dagostino che ha svelato quale sarebbe, in realtà, la situazione dietro le quinte di Pomeriggio 5 e perché ad andare via potrebbe essere proprio la giornalista. Stando ad altre fonti vicine alla conduttrice, inoltre, pare che la rottura possa essere addirittura imminente. Nel caso in cui simili rumors dovessero essere confermati, al timone del format arriverebbe un nuovo volto. Resta escluso, invece, un ritorno della d’Urso con la quale il divorzio è ormai definitivo.

L’indiscrezione di Dagospia

In particolare, secondo Dagospia, la conduttrice non sarebbe “per nulla serena e felice per la piega presa dalla sua avventura a Mediaset”. Il giornale ha fatto riferimento a un “clima pesante” e ha specificato che la giornalista “lavorerebbe costantemente sotto commissariamento”. Sarebbe, infatti, sempre sotto la lente di ingrandimento del gruppo interno aziendale Videonews, guidato da Siria Magri. Si tratta dello stesso gruppo di cui vantava tanto la d’Urso.

“Dagli argomenti ai copioni fino agli ospiti, tutto è controllato e approvato”, ha continuato Dagospia. La situazione sarebbe tanto più difficile per la Merlino se si considera quanto fossero ampi i suoi margini di manovra e quanto fosse incredibile la sua autonomia quanto lavorava a La7. Proprio questi sarebbero i motivi che potrebbero indurla a salutare il format.

Myrta Melino lascia Mediaset? La risposta dell’agente e il nodo degli ascolti

Non è la prima volta che Dagospia punta sull’insofferenza della Melino a Mediaset e sull’imminente rottura del rapporto lavorativo tra le parti. Nei giorni scorsi, era stato lo stesso agente della conduttrice, Lucio Presta, a intervenire per smentire il giornale di Dagostino.

“Vorrei rasserenare Dagospia che Pomeriggio 5 non cambierà conduzione che resterà a Myrta Merlino”, ha tuonato Presta. “Se ne faccia una ragione perché altrimenti le sue già precarie condizioni psicologiche potrebbero aggravarsi”, ha aggiunto.

Dagospia ha anche sottolineato che un altro problema riguarderebbe gli ascolti. La voce è stata smentita dalla stessa Merlino. Ciononostante, il giornale online continua a insistere. Non resta altro che attendere per scoprire l’autenticità dell’indiscrezione lanciata da Dagostino.