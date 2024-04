Il Suv con cui Nancy Liliano ha travolto e ucciso due giovani carabinieri è stato dissequestrato dopo cinque giorni. Francesco Ferraro e Francesco Pastore hanno perso la vita nell’incidente.

Nancy Liliano, dissequestrato il Suv con cui ha investito i carabinieri

Il suv Range Rover con cui Nancy Liliano, 31enne, ha provocato l’incidente in cui hanno perso la vita due giovani carabinieri, è stato dissequestrato dopo cinque giorni. Le vittime sono Francesco Ferraro e Francesco Pastore, di 27 e 25 anni. Il mezzo era stato sequestrato perché senza assicurazione. La Procura di Salerno ha iscritto la donna nel registro degli indagati e dovrà rispondere del reato di duplice omicidio stradale. Nancy Liliano è risultata positiva ai test tossicologici dell’alcol e della cocaina.

Nancy Liliano ha precedenti per spaccio

Secondo quanto appreso, la Procura ha ordinato perizie sulle tre auto coinvolte nell’incidente. Nello schianto sono rimasti feriti anche un terzo militare, un uomo di 75 anni, in gravi condizioni, e una ragazza di 18 anni che era in macchina con la donna. Nancy Liliano ha precedenti per spaccio e suo padre, come riportato dal Corriere della Sera, è sotto processo per omicidio stradale.