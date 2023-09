Una donna è stata rapinata e violentata da quattro uomini in pieno centro a Napoli. La vittima, di origini colombiane, ha sporto denuncia, sottolineando che gli aggressori parlavano arabo.

Napoli, donna rapinata e violentata da 4 uomini in pieno centro

Una donna è stata rapinata e violentata da quattro uomini in pieno centro a Napoli. La vittima, di origini colombiane, ricorda le loro voci ed è sicura di aver sentito parlare in arabo. Gli aggressori hanno agito all’interno di un furgone o camper, in zona Ferrovia, non lontano dalla stazione centrale. La donna è rimasta vittima di uno stupro di gruppo, oltre che di una rapina, e ha denunciato quanto accaduto. La Mobile ha acquisito alcuni indumenti della donna, nell’ospedale in cui le sono stati refertati i presunti segni della violenza. Gli accertamenti sono in corso e gli agenti stanno cercando anche immagini di alcune telecamere della zona.

Donna rapinata e violentata a Napoli: le indagini

Un nuovo caso che porta l’attenzione su un argomento che negli ultimi tempi è sempre più discusso e riguarda le violenze nei confronti delle donne. Secondo la versione della vittima, ci sarebbe stata un’azione di gruppo. La donna sarebbe stata immobilizzata alle spalle, con una mano sulla bocca per impedirle di urlare. Poi sarebbe stata trascinata all’interno di un abitacolo, dove si sarebbero consumate le violenze. Gli aggressori non sono italiani, la vittima ha testimoniato che parlavano arabo. Non si tratta purtroppo del primo caso di violenza nella stessa zona.