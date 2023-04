Napoli, fuggono dopo un grave incidente stradale senza prestare soccorso al conducente ferito

In via Roma, verso Scampia, a Napoli, un’auto si è violentemente scontrata contro una Fiat Panda. Entrambi i mezzi sono stati quasi distrutti. Il conducente della Panda è rimasto seriamente ferito (è stato portato all’ospedale Cardarelli, dove ha ricevuto 40 giorni di prognosi) mentre i passeggeri dell’altra vettura sono scappati senza prestare soccorso.

La Polizia municipale di Napoli indaga per capire i motivi della fuga dopo l’incidente stradale

Su quanto accaduto indaga ora la Polizia municipale, reparto infortunistica stradale, guidata dal comandante Antonio Muriano. Secondo le prime ricostruzioni, la Panda stava facendo un’inversione di marcia all’altezza dello spartitraffico di via Roma, quando è stata colpita dall’altra auto, che probabilmente viaggiava a velocità elevata.

L’auto che ha tamponato la Panda, lasciata incustodita, non risulterebbe rubata e sono quindi in corso le indagini per capire chi fosse alla sua guida al momento dello schianto e il motivo della fuga dei passeggeri.

Francesco Emilio Borrelli chiede pene più severe per chi viaggia ad alta velocità

Il fatto è stato denunciato dal parlamentare di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha a sua volta ricevuto la segnalazione da una cittadina. “Si schiantano contro un’auto e poi fuggono via a piedi ed abbandonano in strada la vittima. Caccia ai pirati della strada“, ha scritto Borrelli, pubblicando le foto dell’incidente.

“Chi fugge via è doppiamente criminale. Ci auguriamo siano presto identificati. La scorsa sera è avvenuto un incidente a Napoli. Secondo una testimone, che ha riferito i fatti al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, un’auto che procedeva a forte velocità si sarebbe schiantata contro una Fiat Panda”, ha commentato Borrelli.

“Dopo l’incidente, conducente e passeggeri della vettura che lo ha causato sono fuggiti a piedi. L’uomo alla guida della Panda è stato portato via dall’ambulanza in stato di incoscienza. Non si conoscono ancora le sue condizioni. Se l’auto non era rubata si potrà facilmente risalire a questi individui. Inoltre in zona dovrebbero essere attive le videocamere di sorveglianza con le quali ci auguriamo possano essere identificati e rintracciati i delinquenti della strada che dovranno essere denunciati e condannati severamente sperando che l’uomo coinvolto nell’incidente se la cavi. Chi causa incidenti stradali perché ha deciso di correre in maniere folla è un criminale, se poi fugge via allora lo è doppiamente. Queste stragi vanno fermate e serve una modifica al codice della strada per prevedere pene più severe“, ha dichiarato il parlamentare.

