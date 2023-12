Truffa del resto a Napoli, il video-denuncia per mettere in guardia gli eserc...

Truffa del resto a Napoli, il video-denuncia per mettere in guardia gli eserc...

La truffa del resto spopola a Napoli: un locale partenopeo ha deciso di condividere un video attraverso il quale ha mostrato il modo in cui un cliente può riuscire a ingannare la cassiera al momento del pagamento per mettere in guardia gli altri esercenti.

Napoli, la truffa del resto: ecco come il cliente ha ingannato la cassiera

Ricorrendo alla truffa del resto, il cliente in questione è riuscito a ottenere non solo merce gratis ma anche 15 euro che non gli sarebbero spettati. Lo stratagemma, che pare stia recentemente tornando in voga, è stato denunciato da un locale di Napoli che ha pubblicato sui suoi canali social un video esemplificativo. Il video ha l’obiettivo di allertare gli esercenti soprattutto nel caos che caratterizza il periodo delle festività natalizie.

Il filmato è stato condiviso sui profili social di Pollo Re, girarrosto e friggitoria situata in piazza Mazzini, nel capoluogo campano.

Il video

In particolare, il video mostra un cliente avvicinarsi al bancone e chiedere della frittura dal costo di 5 euro. la cassiera, dopo aver preparato la confezione da asporto, ha incassato 20 euro. A questo punto, l’uomo afferma di aver trovato i 5 euro per pagare mentre il denaro è ancora tutto sul bancone e di riavere indietro la banconota da 20. Inoltre, chiede anche se sia possibile avere una banconota da 50 euro e dà alla cassiera dei tagli più piccoli. Sul piano, quindi, ci sono i 20 euro del pagamento iniziale, i 5 euro sventolati in un secondo momento, i 15 euro di resto che la cassiera aveva preso come resto e altri 10 euro che il cliente ha aggiunto in un secondo memento.

Quando la cassiera dà all’uomo una banconota intera da 50 euro, lui si allontana con la confezione di frittura e i soldi. In realtà, il cliente ha sborsato 35 euro in totale (i 20 iniziali, i 5 euro e poi una banconota da 10) e ha guadagnato 15 euro e il cibo da asporto.