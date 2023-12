Lei cassiera, lui cliente del supermercato in cui lavora la moglie: la coppia, residente a Padova, aveva escogitato un metodo per fare la spesa gratis.

Padova, lei cassiera e lui cliente del supermercato: la coppia faceva la spesa gratis

La donna, dipendente del market e addetta alla cassa, passava la spesa del marito che si presentava come un normale cliente e poi faceva lo storno di tutti i prodotti. L’uomo, intanto, portava a casa beni a volontà senza pagare. A lungo andare, però, lo stratagemma dei coniugi è stato scoperto ed entrambi sono stati accusati di furto in concorso. La cassiera, inoltre, è stata licenziata con effetto immediato.

A quanto si apprende, la coppia faceva la spesa gratis da diversi mesi. Gli acquisti, reiterati nel tempo, erano intervallati da periodi di inattività per evitare che il meccanismo venisse scoperto.

A lungo andare, tuttavia, i responsabili del supermercato hanno cominciato a notare continui ammanchi e incongruenze nei conti fatti a fine serata che andavano oltre un possibile errore. Dopo aver deciso di fare luce sulla questione, hanno scoperto che i buchi di cassa e la differenza tra merce venduta e saldo si verificavano sempre nei turni della stessa cassiera.

La scoperta

Raccolte le prove necessarie, i responsabili del supermercato si sono rivolti ai carabinieri che hanno teso una trappola alla coppia. I militari, infatti, hanno effettuato alcuni servizi di osservazione in borghese all’interno del supermercato fino a quando non hanno notato la coppia all’opera. Così, le autorità hanno scoperto il modo di agire di marito e moglie.

Dopo aver fatto l’ennesima spesa-truffa, l’uomo è stato fermato dai carabinieri che gli hanno chiesto di mostrare loro lo scontrino dell’acquisto. Nonostante il prezzo della merce ammontasse a oltre 300 euro, il totale dello scontrino era zero poiché la cassiera aveva fatto lo storno di tutto.

A seguito della scoperta, è emerso che i due non solo si conoscevano ma convivevano. Inoltre, la coppia era anche già nota alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. Al momento, sono stati denunciati per furto.