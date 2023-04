Napoli, lutto all'Università Suor Orsola: muore la 23enne Federica Rivoli

La studentessa dell’Università Suor Orsola Benincasa Federica Rivoli è morta a soli 23 anni, lasciando in tutto l’Ateneo napoletano un senso di vuoto. Il rettore e gli altri studenti hanno voluto ricordarla con dei messaggi di addio.

Lutto all’università Suor Orsola di Napoli: Federica Rivoli muore a 23 anni

La ragazza frequentava i corsi della laurea magistrale in Psicologia ed era rappresentante degli studenti, della commissione Paritetica in Psicologia: risorse umane, ergonomia cognitiva e neuro scienze cognitive. La ragazza è morta prematuramente a 23 anni. Nella giornata di domani, venerdì 27 Aprile, alle ore 12:30 sarà celebrata la Santa Messa in suo ricordo presso la Chiesa dell’Immacolata.

Il messaggio del rettore

Il rettore dell’Istituto Lucio D’Alessandro ha deciso di istituire un minuto di silenzio in onore della ragazza nella giornata di domani, e ha diffuso una nota ufficiale in cui annuncia la triste scomparsa della stimata studentessa:

“Carissime ragazze, carissimi ragazzi,

ho visto la vostra nota che annuncia la scomparsa della nostra cara studentessa, dr.ssa Federica Rivoli. Una notizia davvero triste, tristissima. Domani tanto il Senato accademico quanto il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo osserveranno un minuto di silenzio in ricordo di Federica. Chiederò ai Direttori di Dipartimento che alle ore 10.15 di domani, in coincidenza dell’avvio del Senato Accademico, ogni attività didattica e di ricerca venga sospesa per un minuto in tutte le sedi dell’Ateneo. Sarà un breve ma intenso minuto in cui, tra le antiche mura, sarà giusto omaggio alla cara Federica.”

Anche i compagni di Federica, in particolare gli altri rappresentanti, hanno voluto darle l’ultimo saluto, scrivendo un messaggio di addio su Facebook: “È nostro desiderio rivolgere un pensiero a Federica e ricordarla. Quanto è successo ci lascia sgomenti.”