San Gennaro Venusiano in provincia di Napoli, si consuma una tragedia di maltrattamento familiare: un uomo di 26 anni ha abusato della figlia della compagna per mesi. Figlia affetta da disabilità.

La violenza in famiglia: le indagini dei carabinieri

Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nola ha emesso una misura cautelare che comporta l’incarcerazione, con l’opzione dei domiciliari, nei confronti del soggetto coinvolto in questo caso.

Inoltre, è importante sottolineare che le indagini non si fermano qui, come riporta tg24.sky.it, poiché anche la madre della giovane vittima è oggetto di indagine. Questo amplia ulteriormente la complessità del caso e solleva una serie di domande su come sia potuta accadere una situazione così tragica all’interno di una famiglia. La giustizia sta cercando di fare luce su tutti i dettagli, cercando di comprendere il coinvolgimento e la responsabilità di ciascuna persona coinvolta in questo doloroso episodio.

Oltre al compagno di 26 anni, coinvolta nelle indagini anche la madre

È emerso che per un lungo periodo di tempo, che si estende per diversi mesi, la giovane vittima, una ragazza disabile di soli 17 anni e figlia della donna coinvolta nell’indagine, ha subito una serie di violenze fisiche e psicologiche, oltre a essere stata sottoposta a ripetute condotte vessatorie da parte della madre. Per garantire la sicurezza della giovane vittima e prevenire ulteriori traumi, è stato emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento nei confronti della madre, il quale impedisce alla donna di frequentare i luoghi frequentati dalla ragazza.