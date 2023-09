Chicago, intera famiglia trovata morta in casa: le ipotesi

Chicago, intera famiglia trovata morta in casa: le ipotesi

Una famiglia di quattro persone, tra cui due bambini, è stata trovata morta in casa a Chicago.

Un terribile mistero è in corso a Chicago, dove si è consumata una tragedia. Una tranquilla comunità è rimasta sotto shock per il ritrovamento di un’intera famiglia morta in una casa.

Chicago: trovata morta in casa un’intera famiglia

Una terribile tragedia si è consumata a Chicago. Una tranquilla comunità è rimasta completamente sotto shock per questa tragica notizia. Una famiglia di quattro persone, tra cui due bambini, è stata trovata morta in casa nella notte di domenica 17 settembre 2023. Sono stati trovati morti anche i loro due cani. Sia i genitori che i figli e gli animali avevano tutti ferite di arma da fuoco, ma la polizia sembra aver escluso che possa trattarsi di un caso di omicidio suicidio.

Chicago, famiglia morta in casa: le ipotesi

Le vittime si chiamavano Alberto Rolon, di 38 anni, e Zoraida Bartolomei, di 32 anni. Non sono stati rivelati i nomi dei due figli, ma si sa che erano due maschi e che frequentavano le scuole elementari. La polizia si è presentata nella casa dopo l’allarme lanciato dal posto di lavoro di uno dei due genitori e dai parenti che continuavano a cercarli senza ottenere risposta. Hanno scoperto la terribile tragedia e al momento stanno indagando, vagliando ogni ipotesi. L’unica esclusa al momento sembra essere quella di omicidio suicidio.