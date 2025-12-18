Rosy Viola è morta a Napoli dopo il ricovero: lutto in città per la cantante neomelodica, che aveva appena annunciato il suo nuovo album.

Napoli piange la morte di Rosy Viola, icona della musica neomelodica, scomparsa a causa di gravi problemi di salute. La città si stringe nel dolore per l’addio a una voce amata, che ha segnato intere generazioni.

La carriera di Rosy Viola

Rosy Viola è stata una voce di spicco della musica neomelodica napoletana, amata e riconosciuta da decenni nel panorama musicale della città.

Nel corso della sua lunga carriera ha dato alle stampe diversi album, tra cui Sensazioni di donne (1995), Eccentrica (2003), Ora più che mai (2006) e Sempre di più (2011), oltre a singoli più recenti come Napule mia (2025).

Lacrime a Napoli: è morta Rosy Viola, l’amata cantante neomelodica

Napoli piange la scomparsa di Anna Esposito, conosciuta artisticamente come Rosy Viola, celebre voce della musica neomelodica. Come riportato da Vesuvio Live, la cantante è deceduta questa mattina all’ospedale Monaldi, dove era ricoverata da alcuni giorni a causa di gravi problemi di salute.

Solo pochi giorni fa aveva annunciato l’uscita del suo nuovo album. Il peggioramento improvviso delle sue condizioni cliniche ha portato alla tragica notizia che ha sconvolto l’intera città.

È morta la cantante neomelodica Rosy Viola: il cordoglio sui social

I messaggi di cordoglio sui social si sono moltiplicati, tra colleghi, amici e fan. Claudio Esposito, maestro e “papà artistico” di Rosy Viola, ha scritto: “Il mio dolore per la tua dipartita è immenso, ti ricorderò sempre e continuerai a diffondere la tua voce assieme agli angeli del paradiso”.

Tra i tanti messaggi, Ida Rendano ha espresso il suo affetto: “Grazie Rosy! Per il tuo contributo alla musica e per esser sempre stata con me tanto cara! Avrai sempre un posto speciale nel mio cuore… buon viaggio mia stimatissima Annarella“.

Giusy Attanasio ha aggiunto: “Abbiamo perso una grande artista e una grande donna… sei andata via nel giorno della nascita di mia figlia“.