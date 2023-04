Napoli, motociclista gira con la bara con i colori del Milan: scoppia lite con il poliziotto

Napoli, motociclista gira con la bara con i colori del Milan: scoppia lite co...

Napoli, motociclista gira con la bara con i colori del Milan: scoppia lite co...

Napoli, motociclista gira con la bara con i colori del Milan: scoppia lite co...

Poco prima dell’inizio della partita Napoli-Milan, valida come gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, un tifoso partenopeo che si trovava in sella alla sua motocicletta è stato ripreso da un agente di Polizia mentre si trovava fermo nel traffico. Il motivo? Sulla sua moto era stata posizionata una bara di colore rosso e nero che non è passata inosservata. Le immagini sono diventate nel giro di poco tempo virali sui social.



Motociclista gira con la bara con i colori del Milan: le immagini sui social

Stando a quanto riporta Fanpage.it, le immagini sono state riprese da un automobilista che si trovava vicino al centauro. La bara che avrebbe potuto arrecare un rischio alla sicurezza stradale è stata oggetto della lite tra il motociclista e l’agente di Polizia. Va evidenziato che, al netto della durissima reazione dell’agente, non si sarebbero verificate altre conseguenze in un’atmosfera come quella della partita che appariva già calda.

Gli insulti a Theo Hernandez

Non è l’unico episodio che ha preceduto la partita che è finito agli onori della cronaca. I tifosi del Milan, hanno ricevuto da parte della tifoseria di casa un’accoglienza alquanto avversa. In particolare la tifoseria partenopea ha rivolto degli insulti alla squadra rossonera e nel dettaglio a Theo Hernandez.