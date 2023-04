Napoli, fuochi d'artificio, cori e clacson per non far dormire il Milan

Napoli, fuochi d'artificio, cori e clacson per non far dormire il Milan

Napoli, fuochi d'artificio, cori e clacson per non far dormire il Milan

I tifosi del Napoli hanno utilizzato ogni modo possibile per fare rumore e non far dormire il Milan.

I tifosi del Napoli le hanno provate tutte per fare rumore davanti all’hotel che ospita il Milan, in modo da impedire ai giocatori di dormire.

Napoli, fuochi d’artificio, cori e clacson per non far dormire il Milan

Clacson, cori, fuochi d’artificio e fumogeni. Qualsiasi cosa pur di scatenare il caos. I tifosi del Napoli le hanno pensate proprio tutte. Lo scopo era quello di fare molto rumore davanti all’hotel che ospita il Milan, in modo da impedire ai calciatori di dormire serenamente, nella notte d’accompagnamento alla sfida contro il Napoli, ritorno di quarti di finale di Champions League. Una vera e propria notte da incubo per il Milan, a causa del terribile rumore che i giocatori hanno dovuto sopportare. E non solo loro.

La notte da incubo del Milan

La decisione di disturbare gli avversari è una pratica particolarmente diffusa per eventi importanti. I tifosi del Napoli hanno deciso di rispettare questa abitudine, per cercare di complicare il sonno dei calciatori del Milan. Sui social sono stati condivisi numerosi video in cui i tifosi del Napoli sono impegnati ad intonare cori, sparare fuochi d’artificio, accendere fumogeni e suonare il clacson. Il tutto è durato per diverse ore, in piena notte, con grande stupore non solo da parte dei calciatori, ma anche da parte degli altri ospiti dell’hotel e degli altri alberghi sul lungomare.