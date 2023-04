Minacce sui social a Theo Hernandez: gli insulti dei tifosi napoletani al figlio

Il fenomenale terzino del Milan Theo Hernandez è stato assalito da un’ondata di commenti di insulti scritti dai tifosi napoletani sotto il suo ultimo post Instagram. Bersaglio della maleducazione di tanti tifosi anche il figlio di un anno del giocatore francese.

Milan-Napoli, insulti social a Theo Hernandez e a suo figlio

Dopo il match di andata dei quarti di finale di Champions League fra Milan e Napoli terminato con il punteggio di 1 a 0 per i rossoneri, tanti tifosi azzurri hanno preso di mira Theo Hernandez scrivendogli insulti e minacce sotto il suo ultimo post Instagram. Il francese, protagonista di un’ottima prestazione in Champions, aveva causato l’espulsione di Anguissa subendo entrambi i falli per le due ammonizioni del centrocampista africano. Il post risale al 7 Aprile scorso ed è una successione di foto di Hernandez in compagnia del figlioletto condivise in occasione del primo compleanno del piccolo, ma la maggioranza dei commenti sono stati pubblicati nelle ore successive alla partita. “Uomo di m*rda, ti aspettiamo a Napoli” – scrive qualcuno – “Che famiglia di m*rda“, “Spero non cresca come te” – “B*stardo” fa eco qualcun’altro. Arrivano poi anche minacce ben più gravi ed u augurio di morte “Devi fare la fine di Vialli.”

L’intervento di Leao a difesa del compagno

Osserva tutto, Rafael Leao, e poi decide di ribellarsi alla vergogna social che ha investito il suo compagno di squadra. L’attaccante portoghese ha risposto a tono, postando una foto insieme a Theo Hernandez con una didascalia che non lascia spazio ad interpretazioni: “Purtroppo i social nework sono uno strumento dove ognuno pensa di poter dire quello che vuole. Non è successo nulla fratello, Dio è sempre con la tua famiglia.”