Scoperti quattro file video di pochi secondi che mostrano operatori sanitari mentre fanno sesso in un noto ospedale di Napoli durante l’orario di lavoro.

È successo tutto al Pronto Soccorso San Leonardo di Castellammare, in provincia di Napoli.

Un utente misterioso ha mandato una chiavetta usb ad una testata giornalistica locale, contenente quattro brevi video di effusioni sessuali esplicite e scene scabrose. Insieme allla chiavetta, era presente anche un biglietto che recitava: «Questo è quello che succede al pronto soccorso».

A quanto sembra, i protagonisti dei filmati hard sarebbero proprio due operatori sanitari del San Leonardo, anche se l’ospedale fino ad ora non ha rilasciato commenti o dichiarazioni in merito.

Anche l’identità del mittente dei filmati, e il modo in cui ne è entrato in possesso, sono ignoti.

Sulla vicenda dei video contenenti “effusioni hot” si è espresso anche il consigliere regionale di Europa verde, Francesco Emilio Borrelli , che ha denunciato l’accaduto:

«Una vicenda che riguarda degli operatori sanitari che fanno sesso in ospedale in orario di servizio è inaccettabile e quindi abbiamo deciso di inviare un’interrogazione per chiedere alla direzione dell’ospedale di avviare un’indagine interna e di prendere provvedimenti».