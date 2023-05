Favola bella ma breve, quella fra il Napoli e Luciano Spalletti che sarebbe ai ferri corti con De Laurentiis e addirittura già pronto alle dimissioni. Le indiscrezioni sul mister di Certaldo campione d’Italia parlano di alcuni atteggiamenti poco graditi da parte del presidente, ma al momento siamo nel congetturale. Fanpage riporta che la vittoria dello Scudetto dopo 33 anni d’attesa non sono solo lo scenario di una appagata gioia, ma nasconderebbero alcune insidie.

Napoli, Spalletti pronto alle dimissioni

Insomma, pare che in casa azzurra si viva un momento turbolento per il futuro di Luciano Spalletti. La testata chiama in causa il presidente Aurelio De Laurentiis con cui sarebbe calato il gelo. Perché? Il tecnico toscano non ha presenziato alla conferenza stampa di queste ore sull’annuncio della sede per il prossimo ritiro estivo. Poi ci sono “voci dalla società” su un’intesa crollata. De Laurentiis era andato a cena con Spalletti e due dirigenti per ringraziarli della stagione ma pare che il mister non abbia gradito alcune mosse del presidente, “in primis la mancata telefonata dopo la vittoria a Udine”.

Cosa non è piaciuto al tecnico campione

Poi graverebbe anche (magari soprattutto) la questione del rinnovo automatico comunicato via Pec. Ecco, quella pare che abbia fatto incrinare i rapporti: il Napoli ha “attivato autonomamente il prolungamento del suo contratto fino al 2024, non comunicandolo però di persona a Spalletti che ha ricevuto soltanto una mail e una lettera consegnata da parte di un dirigente”. E De Laurentiis? Nessuna parola. Il Corriere dello Sport ipotizza che per comporre la frattura servono passi concreti, altrimenti “verrà presentata presto una lettera di dimissioni nonostante l’anno di contratto che lega il tecnico al Napoli”.