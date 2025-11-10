Questa mattina un ragazzo della provincia catanese, studente di medicina fuori corso, è stato denunciato dai carabinieri del Nas di Catania per aver realizzato un ambulatorio di medicina estetica presso una civile abitazione dove eseguiva trattamenti estetici a base di botulino ed acido ialuronico.

Catania, Nas chiudono centro abusivo di medicina estetica

I militari, come riporta Lapresse.it, nel corso delle indagini e dell’attività volte al controllo e alla garanzia della sicurezza e la salute pubblica, che includono anche la lotta all’esercizio abusivo delle professioni sanitarie, avrebbero individuato un centro di medicina estetica all’interno di una civile abitazione che risultava totalmente sprovvisto di ogni autorizzazione.

Dopo la perquisizione domiciliare, disposta dall’autorità giudiziaria del capoluogo etneo, i carabinieri avrebbero trovato confezioni intere di botulino ed acido ialuronico, dispositivi medici di vario tipo, come aghi, cannule e bende. Inoltre, nella spazzatura, alcuni medicinali già inoculati. Tra l’altro, molti dei farmaci che sarebbero stati utilizzati avrebbero avuto provenienza estera e anch’essi risultavano essere privi dell’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dall’Agenzia italiana del farmaco.

Nas chiudono centro abusivo di medicina estetica: il giro d’affari

Complessivamente, ad essere sequestrate sono state 80 confezioni di farmaci ritenuti illegali e/o potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. Durante l’operazione sarebbero state anche trovate le schede pazienti ove erano state annotate le generalità dei clienti, i trattamenti eseguiti o da eseguire ed il tariffario applicato, tramite le quali sarebbe stato possibile ricostruire un giro d’affari di oltre 75mila euro, relativo al solo primo quadrimestre del 2025. Lo studente di medicina, in possesso di una partita Iva per esercizio di commercio ambulante, sarebbe stato denunciato per esercizio abusivo della professione di medico estetico.