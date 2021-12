Nasce senza gambe, ma diventa una grande ginnasta: l’incredibile storia di Jennifer Bricker

Jennifer Bricker è un'incredibile ginnasta di 34 anni. Nata senza gambe, è stata abbandonata dai genitori quando era in fasce.

Quella di Jennifer è una storia bella come poche. Nata senza gambe a causa di un difetto genetico, la giovane è stata abbandonata dai genitori quando era ancora in fasce. Nonostante un’infanzia non facile, Jennifer ha avuto la fortuna di trovare dei genitori amorevoli che l’hanno adottata quando aveva solo tre mesi: la famiglia Bricker.

Eppure la sua vita le avrebbe riservato con il tempo grandi sorprese. All’età di 16 anni ha scoperto che il suo grande idolo, la ginnasta Dominique Moceanu, è anche sua sorella. “Ho sempre sentito una sorta di connessione con lei, da subito”, aveva rivelato.

Jennifer Bricker storia, la forte connessione con l’atleta Dominique Moceanu

A volte nella vita capita che nascano dei legami talmente forti tanto da essere già scritti ben prima della nascita.

Questo è certamente il caso di Jennifer Bricker che, senza saperlo, nutriva una forte ammirazione per la ginnasta rumena Dominique Moceanu. Correva l’anno 1996 quando Jennifer, allora una bambina, ammirò incantata l’incredibile vittoria di Dominque che conquistò la medaglia d’oro per gli Stati Uniti alle Olimpiadi di Atlanta.

Fu per lei l’inizio di tutto. Anche Jennifer iniziò un percorso da ginnasta che le avrebbe poi portato grandi soddisfazioni.

Divenne campionessa di tumbling, una disciplina che prevede una serie di capriole a corpo libero, tanto che la porterà pure ad Hollywood.

Jennifer Bricker storia, “Mi rivedevo in lei”

Sono particolarmente forti e significative le parole che Jennifer ha detto della sorella: “Mi rivedevo in lei: era piccola, ed io ero piccola. Era romena, e io ero romena. Aveva la mia stessa indole coraggiosa. Mi sono accorta subito che era come se fossimo una cosa sola”.

Della scoperta invece di essere nata nella famiglia Moceanu invece racconta: “Ho chiesto a mia madre se sapesse qualcosa in più della mia famiglia biologica. Lei ha preso un grosso faldone piene di carte e mi ha detto ‘Sì, non ci avrei mai creduto, ma il tuo cognome biologico è Moceanu’. In quel momento sapevo con precisione che il mio idolo d’infanzia era in realtà mia sorella”.

Jennifer Bricker storia, il successo

Eppure quello che ha caratterizzato questa grande donna è l’energia. I suoi genitori non le hanno mai fatto mancare nulla tanto che per lei la diversità non è mai stata un peso. Anzi ne ha fatto un dono: “La gente mi chiede sempre quali sfide ho dovuto superare per arrivare al successo ma nessuno mi ha mai fatto sentire diversa in famiglia o a scuola. Da bambina addirittura non riuscivo a capire perché fossi considerata una fonte d’ispirazione”, ha raccontato.

Jennifer che ha ora 34 anni, ha realizzato i suoi sogni ed è arrivata nientemento che ad Hollywood dove è diventata acrobata e trapezista professionista. A testimoniare la sua vita piena di soddisfazione, la sua pagina instagram che raccoglie oltre 100mila follower.