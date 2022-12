Natale 2022, l'esperto sul Covid: "Fine restrizioni mantiene alta sua circolazione, ma con meno rischi"

Sono passati ormai tre anni da quando è iniziata l’emergenza sanitaria e da allora molte cose sono cambiate.

Le restrizioni sono pian piano decadute e con calma la nostra vita ha ripreso i ritmi di sempre. Anche questo Natale del 2022 in un certo senso sarà segnato da un clima più disteso nel quale potremo nuovamente tornare a stringere la mano e ad abbracciarci.

A spiegare in che modo si è evoluta la circolazione del virus è l’esperto di Igiene, Medicina preventiva e Sanità pubblica del San Raffaele di Milano Carlo Signorelli: “I giovani non presentano quasi più casi gravi di Covid.

Ma con anziani e fragili occorre continuare a essere prudenti”, sono le sue parole riportate dalla testata “La Repubblica”.

Natale 2022, Covid: “I numeri sono da malattia endemica”

Al netto dell’invito a rimanere prudenti, l’esperto ha spiegato che i numeri sono “da malattia ormai endemica”, pur affermando che la fine delle restrizioni anti-covid ha contribuito a mantenere alta la diffusione del virus tra la popolazione. Al contempo ha anche osservato che a preoccupare in misura maggiore è l’influenza, il cui picco potrebbe essere stato raggiunto, ma “a un livello che non vedevamo da vent’anni”.

Le precauzioni per chi va da parenti e amici

Non ultimo – si legge sempre dalla testata – l’esperto ha spiegato che non cambia essenzialmente nulla per ciò che riguarda le precauzioni che si dovrebbero prendere quando andiamo a trovare qualcuno a noi caro. Ci si riferisce al lavarsi le mani, mantenere il ricircolo dell’aria e a prestare particolare attenzione in caso di starnuti e tosse.