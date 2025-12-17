Come accade quasi ogni anno, le feste di Natale coincidono con il picco della stagione influenzale. Vediamo quindi insieme qualche consiglio utile su come difendersi per evitare di ammalarsi e quindi di rovinarsi le meritate vacanze.
Natale 2025 e influenza stagionale: vicini al picco
Natale è alle porte ma anche il picco dell’influenza stagionale, con i contagi che tenderanno ad aumentare tra fine dicembre e febbraio.
Raffreddore, mal di gole, febbre e altri spiacevoli sintomi rischiano dunque di mettere a letto milioni di italiani, che possono quindi vedersi rovinate le feste. L’influenza quest’anno sta colpendo soprattutto i bambini e le persone più fragili, ma nelle prossime settimane, andando verso il picco, rischiano anche gli adulti. Andiamo ora quindi a vedere insieme qualche consiglio utile per cercare di evitare di ammalarsi.
Natale 2025 e influenza stagionale: come difendersi in vista delle vacanze
Come appena detto, anche quest’anno le feste di Natale coincideranno con il picco della stagione influenzale. Ecco dunque qualche consiglio utile per evitare di ammalarsi e rovinarsi il Natale e le vacanze:
-
Vaccino: il principale consiglio è quello di ricorrere al vaccino antiinfluenzale, soprattutto per i soggetti fragili, tra cui anziani, bambini in età scolare, donne in gravidanza e persone affette da patologie croniche.
-
Attenzione agli antibiotici: come spiega il presidente SIMG (Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie), Claudio Cricelli, bisogna fare attenzione al ricorso automatico agli antibiotici, che possono essere inefficaci contro i virus: “il loro utilizzo va attentamente valutato, perché può essere non appropriato e causare effetti collaterali, in particolare a livello gastrointestinale e dermatologico, peggiorando il quadro generale.”
-
Piante medicinali: la fitoterapia può aiutare a difendersi dall’influenza, usando quindi preparati di origine vegetale. Pensate che secondo l’OMS, l’80% della popolazione mondiale ricorre proprio alle piante medicinali per la cura dei disturbi comuni.
-
Igiene: lavarsi spesso le mani ed evitare di toccarsi naso, occhi e bocca. Utile anche indossare la mascherina in ambienti chiusi affollati.