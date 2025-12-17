Natale 2025 e influenza stagionale: come difendersi in vista delle vacanze

Vaccino: il principale consiglio è quello di ricorrere al vaccino antiinfluenzale, soprattutto per i soggetti fragili, tra cui anziani, bambini in età scolare, donne in gravidanza e persone affette da patologie croniche.

Attenzione agli antibiotici: come spiega il presidente SIMG (Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie), Claudio Cricelli, bisogna fare attenzione al ricorso automatico agli antibiotici, che possono essere inefficaci contro i virus: “il loro utilizzo va attentamente valutato, perché può essere non appropriato e causare effetti collaterali, in particolare a livello gastrointestinale e dermatologico, peggiorando il quadro generale.”