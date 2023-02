Natalia Paragoni incinta: "Non mi sento pronta a diventare mamma"

Natalia Paragoni aspetta un figlio insieme a Andrea Zelletta e nelle ultime ore ha confessato per la prima volta alcuni retroscena riguardanti la sua gravidanza, che a quanto pare non sarebbe stata programma.

Natalia Paragoni e la gravidanza

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno annunciato più felici che mai di essere in attesa del loro primo figlio. A sorpresa l’influencer ha però confidato ai suoi fan che l’idea id un figlio non sarebbe stata programma e che lei non si sentirebbe ancora pronta per diventare madre.

“Ho avuto regolarmente il ciclo, infatti non me ne ero accorta. Non è stato un ciclo “leggero”, tra l’altro”, ha rivelato la fidanzata dell’ex gieffino, e ancora: “Ho avuto dei sospetti per via del forte mal di stomaco e per questa pancia bassa che era gonfia… Con la mia ginecologa non riuscivo a capirne il motivo.

Poi ho fatto un test per sicurezza ed è risultato positivo (…) Se lo abbiamo voluto? Beh, io ho smesso ad usare l’anello ad agosto. Se ne parlava, ma… ho dato libertà ad Andrea, diciamo. Volevo che fosse libero di decidere anche lui”.

L’influencer dovrebbe dare alla luce il suo primo bebè a agosto 2023 e a tal proposito lei stessa ha detto: “Se sono pronta a diventare mamma? Adesso no..ho tanti pensieri in testa, che non ho mai avuto prima d’ora.

Quando non ero incinta lo ero di più, rispetto ad ora. Penso che sia normale”,

Lei e Andrea Zelletta sembrano essere più felici ed uniti che mai e in tanti, tra i loro fan, sono curiosi di sapere come se la caveranno i due come genitori per la prima volta.