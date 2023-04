Natalità, il governo Meloni punta sul fisco

Natalità, Meloni punta sul fisco: previsto un taglio dell'Irpef da due figli in su. Tasse sul reddito andrebbero ad azzerarsi a partire dal terzo under 14.

Il tasso di natalità è una delle questioni principali riguardanti l’Italia. Le nascite diminuiscono per vari motivi, in primis per la situazione economica precaria di molte coppie che non possono permettersi di avere figli. Il governo Meloni avrebbe tuttavia un’idea per incentivare le nascite e starebbe puntando sul fisco. Come informa Repubblica l’esecutivo avrebbe in mente un taglio dell’Irpef dai due figli in su. Le tasse sul reddito andrebbero ad azzerarsi a partire dal terzo under 14. Del resto la stessa Giorgia Meloni ha sottolineato qualche giorno fa: “Per troppi anni non ci sono stati investimenti sulla natalità”.

Natalità, Meloni punta sul fisco: il tema affrontato in alcune riunioni

L’argomento riguardante l’incentivazione delle nascite sarebbe già stato discusso in alcune riunioni di governo. La fonte dell’esecutivo ha fatto sapere all’Agi la possibile cifra da stanziare: “L’ipotesi è di arrivare a un miliardo e immaginare magari un credito d’imposta per i capienti e un bonus per gli incapienti”.

Ma i soldi ci sono?

La medesima fonte ha tuttavia precisato come prima di concretizzare tali idee sarà prima necessario tenere sotto controllo i conti dello Stato. Al momento il ministro Giorgetti starebbe lavorando su come detassare le famiglie con due figli. La Lega si è dimostrata molto d’accordo con tale orientamento da parte del governo.