Nations League, Austria-Francia 1-1: segnano Wellman e Mbappé

Allo stadio Happel di Vienna di tra Austria e Vienna è finita in perfetta parità con il punteggio di 1-1. Hanno segnato Wellman e Mbappé.

Finisce qui allo stadio Happel di Vienna. Con il punteggio di 1-1 tra Austria e Vienna si chiude in perfetta parità. A segnare per gli austriaci Wellman (37′). Per i bleus Mbappé (83′).

Nations League, le formazioni ufficiali di Austria-Francia