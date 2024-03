La Svezia è ufficialmente entrata a far parte della NATO, alleanza militare che include diversi paesi occidentali. A Washington si è tenuta la cerimonia ufficiale di consegna dei documenti al governo statunitense.

NATO, Svezia diventa 32esimo membro dell’alleanza

La Svezia è entrata ufficialmente a far parte della NATO, alleanza militare che include molti paesi occidentali. Si tratta del 32esimo membro dell’alleanza. Il primo ministro della Svezia, Ulf Kristersson, e il ministro degli Esteri, Tobias Billström, hanno consegnato i documenti necessari per questo ingresso al segretario di Stato statunitense Antony Blinken. A Washington si è tenuta la cerimonia ufficiale di consegna dei documenti al governo statunitense e la prossima settimana si terrà un’altra cerimonia nella sede dell’alleanza a Bruxelles, dove verrà issata la bandiera svedese accanto a quelle degli altri paesi.

La Svezia fa parte della NATO

La Svezia aveva mantenuto una politica neutrale fra il blocco occidentale e quello dell’ex Unione Sovietica, ma nel 2022 ha chiesto di entrare nella NATO insieme alla Finlandia, dopo che l’invasione russa in Ucraina è diventata un forte rischio. Per entrare a far parte della NATO è necessario il consenso di tutti i paesi membri. Per ottenere quello di Turchia e Ungheria sono stati necessari lunghi negoziati. La Turchia si era opposta, accusando la Svezia di sostenere e accogliere membri di organizzazioni curde, mentre l’Ungheria accusava il Paese di diffondere “totali menzogne” sullo stato di democrazia nel paese. Per ottenere questi due consensi ed entrare a far parte della NATO, la Svezia ha dovuto aspettare a lungo, ma con successo.