Dall’ingresso dell’Ucraina nella Nato ai nuovi aiuti militari fino alla sicurezza internazionale, i temi caldi del vertice Nato a Vilnius

Il vertice Nato a Vilnius

I leader dei 31 Paesi che compongono la Nato, si riuniranno a Vilnius, in Lituania, l’11 e il 12 luglio, in un vertice che si preannuncia molto importante per quelli che saranno gli argomenti principali da trattare, ossia la guerra in Ucraina e il suo eventuale ingresso futuro nell’ Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico.

Il punto della situazione sulla guerra in Ucraina

C’è innanzitutto da fare il punto della situazione, considerato che l’invasione della Russia in Ucraina è vicina a raggiungere il triste traguardo dei 18 mesi.

Occorre capire innanzitutto quale sia la situazione politica della Russia dopo il fallito golpe di giugno del capo del gruppo di mercenari della Wagner, e l’impatto economico delle sanzioni internazionali sull’economia russa.

Prevista in agenda anche la pianificazione degli interventi necessari per assicurare forniture costanti di armamenti all’esercito ucraino.

Il futuro ingresso dell’Ucraina nella Nato

L’argomento più spinoso dal punto di vista diplomatico è sicuramente quello relativo a un futuro ingresso dell’Ucraina nella Nato. Una prospettiva che alcuni Stati non intendono prendere in considerazione nel corso di un conflitto che rischierebbe in questo modo di allargarsi. Per questo motivo nel vertice di Vilnius – che vedrà la presenza anche del presidente Volodymyr Zelensky – si arriverà probabilmente a una soluzione alternativa. Una di queste potrebbe essere quella di garantire all’Ucraina l’entrata nell’Alleanza atlantica una volta che il conflitto con la Russia sarà concluso ma questo complicherebbe inevitabilmente eventuali trattative di pace future con la Russia. Una sorta di trappola che necessita di un approccio diplomatico a dir poco illuminato.

L’adesione della Svezia alla Nato

Altro tema ‘caldo’ – che difficilmente troverà immediata soluzione nel vertice lituano – sarà quello che riguarda l’adesione della Svezia alla Nato, con la Turchia che continua a non approvare l’ingresso dello Stato scandinavo nell’Alleanza. “Apriamo prima la strada alla Turchia nella Ue e poi spianeremo la strada alla Svezia, proprio come abbiamo fatto con la Finlandia“. Queste le parole di Erdogan poco prima di imbarcarsi sul volo diretto a Vilnius

Gli altri temi

Tra gli altri argomenti che saranno trattati nel vertice di Vilnius, occorre ricordare anche la questione delle spese per la difesa dei singoli Stati membri e i rapporti con la Cina. Inoltre, nell’ottica di una espansione delle relazioni tra gli alleati e i partner globali in aree cruciali dal punto di vista della futura sicurezza internazionale, al summit vi sarà un confronto anche con i leader di Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda,