Nave da crociera Norwegian Sun colpisce un iceberg in Alaska: annullato il resto del viaggio

La nave da crociera Norwegian Sun ha colpito un iceberg in Alaska: il resto del viaggio, quindi, è stato annullato dalla compagnia.

La nave da crociera Norwegian Sun ha colpito un piccolo iceberg in Alaska. L’evento è stato immortalato in un video diffuso online da un membro dell’equipaggio. A seguito dell’impatto, i sommozzatori hanno verificato le condizioni della nave da crociera e hanno constatato che l’imbarcazione ha riportato alcuni danni minori.

Pertanto, è stato organizzato il suo rientro a Seattle per dare inizio alle riparazioni.

Nave da crociera Norwegian Sun colpisce un iceberg in Alaska

Una nave della Norwegian Cruise Line, la Norwegian Sun, ha urtato un piccolo iceberg, noto anche come growler, mentre era diretta verso un ghiacciaio dell’Alaska. L’episodio si è verificato nella giornata di sabato 25 giugno e, a quanto si apprende, la nave è stata dirottata a Juneau per un’ispezione.

In merito all’accaduto, è intervenuto un portavoce della Norwegian Cruise che, al The Post, ha riferito: “Il 25 giugno 2022, mentre transitava verso il ghiacciaio Hubbard in Alaska, la Norwegian Sun è entrata in contatto con un iceberg – e ha aggiunto –. La nave è salpata verso Juneau, in Alaska, per ulteriori valutazioni, dove è stato deciso che il viaggio in corso sarebbe stato accorciato e che la crociera prevista per il 30 giugno 2022 sarebbe stata annullata, in modo da poter effettuare le riparazioni necessarie”.

Nella giornata di lunedì 27 giugno, come spiegato dal portavoce della Guardia Costiera Nate Littlejohn, il Juneau Empire ha riferito che, dopo l’ispezione dei sommozzatori, è emerso che la nave ha subito alcuni danni e che è dovuta tornare a Seattle per le riparazioni.

Littlejohn ha precisato che la nave ha contattato la Guardia Costiera per segnalare l’incidente e che l’episodio non avesse causato feriti.

Un portavoce della Norwegian Cruise ha confermato al Post che la nave ha ricevuto l’autorizzazione dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti e da altre autorità marittime locali a tornare a Seattle “a velocità ridotta”.

“Tutti gli ospiti attualmente a bordo sbarcheranno a Seattle come originariamente previsto”, ha dichiarato il portavoce.

Annullato il resto del viaggio: la testimonianza di una passeggera

Il Juneau Empire, poi, ha riportato la testimonianza di una passeggera che si trovava a bordo della nave con sei suoi parenti per una vacanza di famiglia che era stata rimandata di tre anni per la pandemia COVID. La donna, Alicia Amador, di Phoenix, Arizona, ha raccontato al Juneau Empire di aver sentito un “grande rumore” e poi la nave si è mossa come se avesse colpito qualcosa. Ha stimato che l’iceberg fosse “grande come un semi-camion”.

“L’intera nave si è fermata completamente a causa dell’impatto“, ha raccontato Amador al Juneau Empire. “È stata un’esperienza spaventosa“.

La passeggera, infine, ha spiegato di essere stata contattata dalla Norwegian Cuise Line nella giornata di lunedì 27 e di aver appreso che il resto del viaggio era stato cancellato mentre la nave sarebbe arrivata a Seattle giovedì 30. La compagnia, inoltre, ha garantito che i passeggeri verranno rapidamente rimborsati.

Intanto, un membro dell’equipaggio della Norwegian Sun ha diffuso online un video in cui è possibile osservare lo schianto della nave da crociera contro il piccolo iceberg in Alaska.