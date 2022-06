Nazionale di calcio della Bulgaria: brutto incidente per il centrocampista Todor Nedelev

Il centrocampista della Nazionale di calcio bulgara, Todor Nedelev, si trova in ospedale per accertamenti clinici approfonditi in seguito all'incidente.

Paura per il calciatore bulgaro Todor Nedelev, dopo che è rimasto gravemente ferito nell’incidente che ha coinvolto il pullman della squadra.

Nazionale di calcio bulgara vittima di un incidente stradale

Momenti di appresionsione per la Nazionale di calcio della Bulgaria: l’autobus con a bordo i giocatori si è schiantato a Tbilisi, in Georgia, in viaggio per la partita di Nations League in programma per domani proprio contro i georgiani.

A darne la tragica notizia è stata la stessa Federcalcio bulgara (Bfu), attraverso un comunicato stampa:

«La nazionale ha subito un grave incidente stradale dopo essere arrivata a Tbilisi: durante il tragitto verso l’hotel della squadra l’autista del primo dei due autobus che trasportavano il nostro team ha perso il controllo del veicolo».

Paura per il centrocampista Todor Nedelev

Fortunatamente l’incidente non è sfociato in tragedia, e non ha causato danni ai coinvolti.

L’unico ad aver riportato lesioni è il centrocampista della Nazionale bulgara Todor Nedelev, 29 anni, che è stato immediatamente trasportato nell’ospedale più vicino per svolgere delle analisi approfondite. Attualmente non si conosce la sua situazione clinica.

A darne la notizia, ancora una volta, è stata la Bfu, attraverso una nota al comunicato: