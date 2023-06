Una maxi operazione contro ‘Ndrangheta è stata messa in piedi in Calabria: per il momento sono 43 le persone che risultano indagate a vario titolo, la metà di loro sono accusate di associazione di stampo mafioso.

‘Ndrangheta: la maxi operazione in Calabria, 43 misure cautelari

I carabinieri del Ros con il supporto dei comandi provinciali dei carabinieri di Crotone, Cosenza, Catanzaro, Potenza, Parma, Brescia, Milano e Mantova e dello Squadrone Eliportato Calabria hanno eseguito l’ordinanza in Calabria. Questa mattina è stata notificata una misura cautelare emessa dal Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Dda, per 43 persone indagate a vario titolo.

Le accuse mosse nei confronti degli indagati

Tra questi, 22 sono indagati per associazione di stampo mafioso, 9 per associazione per delinquere e 3 per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe aggravata dalle finalità mafiose. Inoltre, sono aperte le indagni anche per i reati di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, estorsione, illecita concorrenza con minaccia o violenza, omicidio, trasferimento fraudolento di valori, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, turbata liberà degli incanti, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, falsità ideologica e materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, scambio elettorale politico mafioso, truffa aggravata.