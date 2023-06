Giorgia Meloni nel suo intervento per la Giornata contro le droghe ha spiegato che il Governo non si girerà dall'altra parte.

Giorgia Meloni, durante l’evento per la Giornata internazionale contro l’abuso di droga e il traffico illecito, ha spiegato che il Governo non ha nessuna intenzione di stare fermo e vuole intervenire.

Meloni: “Droghe fanno tutte male, è fenomeno fuori controllo”

“Sono contenta di essere qui oggi per celebrare insieme la Giornata mondiale contro la droga. Sono felice per il significato quasi rivoluzionario che ha essere qui, tra istituzioni, comunità terapeutiche e famiglie, perché negli ultimi anni c’è stata molta indifferenza su questa giornata” sono state le parole di Giorgia Meloni in questa occasione, aggiungendo che si è preferito tenere i riflettori spenti sull’argomento nonostante l’aumento delle dipendenze. La premier ha spiegato che l’attenzione viene nuovamente puntata su questo tema solo quando arriva la tragedia, con un’indignazione che non dura a lungo.

La presidente del Consiglio ha continuato il discorso spiegando che non è vero che ci sono diversi tipi di droga e che tutte fanno male allo stesso modo. Ha aggiunto che la droga viene considerata una forma di libertà, ma è difficile capire come si faccia a considerare libertà qualcosa che rende schiavi. “Punto primo, la droga fa male sempre e comunque. Ogni singolo grammo consumato si mangia un pezzo di te. La droga ti illude che può rendere migliore la tua vita, ma in realtà ti impedisce di viverla fino in fondo. Ti illude che può renderti più forte, ma in realtà ti indebolisce. Seconda cosa, le droghe fanno tutte male” ha spiegato, aggiungendo che le sostanze sono sempre più aggressive.

Meloni: “Questo governo non intende voltarsi dall’altra parte”

“Questo governo non intende voltarsi dall’altra parte, intendiamo affrontare questa emergenza. Anche se, pure per noi sul piano del consenso sarebbe più comodo fare finta di niente. Ammiccare alle dipendenze per sembrare anti conformisti e accaparrarsi così le simpatie di tanti. Ma io penso che non ci sia nulla di più anticonformista di dire come stanno le cose. Una politica seria che ai giovani magari non riesce a dare risposte adeguate sull’istruzione e sul lavoro, a garantire il merito e offrire opportunità, che non riesce stare loro accanto e che in cambio dice ‘vabbè ma puoi fumarti una canna’, non sarà mail la mia politica. Finché ci sarà questo governo sarà finita la stagione dell’indifferenza, della normalizzazione e del disinteresse. Lo Stato con noi farà la sua parte per combattere una situazione fuori controllo” sono state le parole di Giorgia Meloni.