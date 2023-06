La leader di Fratelli d’Italia e premier Giorgia Meloni è stata rieletta all’unanimità presidente dei Conservatori e Riformisti europei (Ecr). La rielezione è avvenuta durante la recente riunione del gruppo a Roma.

Giorgia Meloni è ancora presidente dei Conservatori e Riformisti europei (Ecr)

Giorgia Meloni porta a casa una nuova vittoria. In occasione della riunione del Consiglio del Partito dei Conservatori e Riformisti europei (Ecr Party) che si è tenuta a Roma, il premier italiano è stato riconfermato alla presidenza del partito. La proposta, approvata all’unanimità, è stata presentata dal vicepresidente del Parlamento europeo, Roberts Zile.

Il mandato di Meloni alla presidenza del partito non è l’unico a essere stato rinnovato. la stessa fortunata sorte, infatti, è toccata anche ai due vicepresidenti Jeorge Buxadè (Vox, Spagna) e Radoslaw Fogiel (PiS, Polonia).

Verso le elezioni europee

A seguito della rielezione, la leader di Fratelli d’Italia ha ringraziato il Consiglio per la fiducia che è stata nuovamente posta nei suoi confronti e ha accettato di continuare a guidare i conservatori, fissando come nuovo obiettivo del gruppo le prossime elezioni europee.

Durante il meeting, coordinato dal Segretario Generale Antonio Giordano, il Consiglio ha indicato il ministro per l’intelligence del Governo israeliano e responsabile per gli affari esteri del Likud, Gila Gamliel, per il ruolo di vicepresidente aggiunto in rappresentanza dei partiti extra europei partner di Ecr.