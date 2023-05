Tragedia della strada nella provincia del Sud Sardegna che ha visto coinvolto un mezzo a due ruote, una donna ne perde il controllo ed esce fuori strada con la moto: purtroppo è morta. Da quanto si apprende la vittima, una 46enne centaura, stava percorrendo una strada in territorio del comune di Escalaplano. Il gravissimo incidente si è verificato da Escalaplano, dove una donna di nazionalità tedesca è morta dopo aver perso il controllo della sua moto.

Fuori strada con la moto: morta una donna tedesca

Le cause di quel terribile sinistro sono ancora tutte da accertare, si sa solo che la donna è finita fuori strada dopo un urto con un mezzo pesante. Pare che la motociclista sia deceduta sul colpo malgrado l’arrivo sul posto delle unità del 118. I media spiegano che è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, ma non c’è stato niente da fare.

L’urto contro un camion dopo Ballao

L’urto della moto sarebbe avvenuto contro un tir fra Ballao ed Escalaplano e la turista tedesca non ha avuto scampo. L’urto è avvenuto lungo la provinciale. L’arrivo dei soccorritori ha fatto il paio con quello dei carabinieri della stazione di Jerzu che indagano sull’ennesimo terribile incidente avvenuto in Sardegna. I rilievi diranno cosa sia accaduto in quel tratto di strada.