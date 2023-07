Nostalgia degli anni ’90? Siete cresciuti cantando Laura Non C’è e Senza Vento? Dopo aver girato l’Italia in tour, adesso due protagonisti assoluti di quella decade uniscono le forze per un vero e proprio album di inediti. Nek e Francesco Renga pubblicheranno l’8 settembre RENGANEK, il loro primo disco insieme.

I dettagli sull’album

L’album conterrà undici nuove canzoni, tutte cantate da entrambi. Nasce infatti “dalla grande amicizia che lega i due artisti e dalla volontà di condividere, oltre alle emozioni sul palco, anche un intero progetto musicale inedito”, si legge nella nota stampa che annuncia il progetto.

L’album RENGANEK sarà disponibile nelle seguenti versioni: vinile colorato, vinile nero 180gr, CD e digitale ed è già in pre-order.

Qui di seguito la tracklist di RENGANEK:

Giura Giuda Scrivi una Canzone Più Grande Faro Sale Storie di Paura L’infinito Più o Meno Tutta Natura A Fianco Inspiegabile Il Solito Lido

L’album è stato anticipato dai singoli L’infinito Più o Meno e Il Solito Lido. Francesco Renga e Nek sono attualmente impegnati nel tour che li vede protagonisti insieme in tutta Italia e che culminerà in due eventi speciali: il 5 settembre all’Arena di Verona il 7 ottobre al Mediolanum Forum di Assago.

Le carriere di Francesco Renga e Nek

Francesco Renga quest’anno celebra quarant’anni di carriera. Ha all’attivo otto album di inediti, un album con orchestra, due album dal vivo (di cui uno insieme a Max Pezzali e Nek). Ha venduto oltre un milione di copie complessive, ha nove dischi di platino e otto d’oro.

Nel corso della sua carriera Francesco Renga ha fatto oltre 1900 concerti tra palasport, teatri e location mozzafiato iconiche come l’Arena di Verona e il Teatro Antico di Taormina. Ha partecipato nove volte al Festival di Sanremo. Ha vinto l’edizione del 2005 con il brano Angelo, dedicato alla figlia, e due premi della critica, con i brani L’uomo Che Ride e Raccontami.

Nek ha alle spalle diciotto album in studio e oltre dieci milioni di copie vendute in Italia e all’estero. Dopo l’esordio nel 1992 con l’album Nek, sono tantissimi i successi che si sono susseguiti nei suoi trent’anni di carriera, da Laura Non C’è a Se Io Non Avessi Te.

Negli ultimi anni è stato impegnato nella conduzione di programmi televisivi. Nel 2022 è uscito l’album celebrativo 5030, che racconta i trent’anni di carriera e i suoi 50 anni di età.