Le agghiaccianti accuse social lanciate dal ministro dell'Energia di Kiev: nella centrale nucleare di Zaporizhzhia i russi “torturano il personale”

Nella centrale nucleare di Zaporizhzhia i russi “torturano il personale”, con le truppe della Federazione che ormai hanno il controllo totale del sito, motivo per cui il ministro dell’Energia ucraino Herman Halushchenko fa un appello. In queste ore, secondo l’agenzia Interfax, la Guardia Nazionale russa ha annunciato che la centrale nucleare di Zaporizhzhia è sotto il completo controllo delle forze militari russe.

E il lancio spiega che secondo quanto riferito da Mosca circa 240 persone a guardia della centrale avrebbero deposto le loro armi.

Zaporizhzhia, i russi “torturano il personale”

Su Facebook Halushchenko ha dato la notizia e lanciato accuse gravissime: “Le forze di occupazione russe torturano il personale della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Secondo le informazioni in nostro possesso, gli occupanti hanno costretto la dirigenza a registrare un messaggio per utilizzarlo a fini propagandistici”.

E ancora: “Lo staff della centrale nucleare di Zaporizhzhia è in ostaggio da quattro giorni”. Poi il ministro spiega la natura delle “torture” e soprattutto lascia intravedere i rischi di azioni e circostanze simili in uno spot così delicato, quello della più grande centrale nucleare d’Europa che governa sei reattori.

Personale “fisicamente e psicologicamente esausto”

Ha detto Halushchenko: “Ci sono circa 500 militari russi e 50 unità di equipaggiamento pesante all’interno della centrale.

Il personale è fisicamente e psicologicamente esausto”. E in chiosa: “Facciamo appello ai nostri partner internazionali affinché prendano tutte le misure per far ritirare le forze di occupazione russe dagli obiettivi militari conquistati e chiudano lo spazio aereo sull’Ucraina”.