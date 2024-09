Nella regione della stazione di Bologna, è stato arrestato l'individuo sospettato di un omicidio.

Un giovane di 26 anni è stato ucciso vicino alla stazione di Bologna. Il presunto colpevole, un 25enne originario della Guinea, è stato arrestato e si trova attualmente in custodia nella Casa circondariale "Rocco D'Amato". L'omicidio è accaduto la notte del 25 settembre. La vittima, un ivoriano senza residenza fissa, è morta in ospedale per ferite da arma bianca all'addome. L'allarme è stato dato da un amico della vittima.