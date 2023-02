Neonata muore fra le braccia della mamma: disposta l'autopsia

Una bambina di soli 3 mesi è morta in provincia di Roma per un malore improvviso: ecco dove è accaduta la tragedia

Tragedia nella Città Metropolitana di Roma, dove nelle scorse ore una madre 31enne nigeriana ha dovuto dire addio per sempre alla sua piccola, morta all’improvviso a soli 3 mesi dalla nascita.

La neonata è morta in maniera inaspettata proprio mentre era fra le braccia della madre, che ha immediatamente chiamato gli addetti del 118 affinché la raggiungessero presso la casa di una connazionale in via Morlupo, a Capena, dove si trovava quando tutto è successo.

La piccola sarebbe a quanto pare morta prematuramente per un malore improvviso: stando alle prime ricostruzioni dei fatti, la neonata soffriva fin dalla nascita da gravi problemi respiratori.

Sul posto, nel frattempo, sono arrivati oltre ai sanitari del Pronto Soccorso in ambulanza anche i carabinieri di Capena e del nucleo radiomobile di Monterotondo.

Disposta l’autopsia sul cadavere della piccola

Le autorità locali (ovvero la Procura di Tivoli) hanno deciso di eseguire l’autopsia sul corpo della bambina per cercare di fare maggiore chiarezza sulla sua morte così improvvisa. Il cadavere della piccola è stato trasportato nelle scorse ore all’istituto di medicina legale del Policlinico Tor Vergata, dove sarà presto analizzato per far luce su questo terribile fatto di cronaca.