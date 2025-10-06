Oggi, in Corte d’Assise a Parma c’è stata la terza udienza del processo a Chiara Petrolini, la 22enne che seppellì in giardino i suoi due neonati. Oggi, a parlare, è stato l’ex fidanzato, Samuel Granelli.

Oggi si è svolta in Corte d’Assise a Parma la terza udienza per il processo a Chiara Petrolini, la 22enne di Traversetolo accusata dell’omicidio dei due figli appena nati, e di averli poi seppelliti nel giardino di casa.

In aula Samuel Granelli, ex fidanzato della Petrolini e padre dei due neonati. Ecco le sue parole in aula: “ci siamo fidanzati a 16/17 anni. Nel 2022 ci eravamo lasciati. Quando è scoppiato è scoppiato il caso ci eravamo rimessi insieme nel settembre del 2023. Usavo raramente contraccettivi ma non ci siamo mai posti il problema di una eventuale gravidanza. Non ho mai avuto la percezione che potesse essere in gravidanza, mai un sospetto, non ho mai notato nulla nemmeno quando era svestita.”

In Corte d’Assise a Parma, Samuel Granelli, l’ex di Chiara Petrolini, ha raccontato che quando ha saputo del primo ritrovamento è crollato: “non credevo potesse essere vero, inizialmente mi hanno detto soltanto che ero il padre, quando ho saputo che lei era la madre non credevo fosse possibile, era surreale.” Granelli ha anche detto che era innamorato di Chiara e che credeva che anche lei lo fosse di lui. Alla domanda se fosse stato favorevole ad avere figli, il 21enne ha risposto che ne avrebbero discusso e che non sarebbe stato contrario al 100%, e che se la scelta di Chiara era di non tenerlo lui avrebbe potuto pensare se tenerlo da solo.