Lutto in provincia di Enna: neonato di 6 mesi cade dal fasciatoio e muore in ospedale. Cosa è successo alla piccola vittima?

Neonato di 6 mesi cade dal fasciatoio e muore in ospedale: il drammatico episodio si è verificato in provincia di Enna. Dopo essere stato traportato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania ed essere sottoposto a due interventi chirurgici, il piccolo è deceduto.

Neonato di 6 mesi cade dal fasciatoio e muore in ospedale

La tragedia si è consumata nella mattinata di giovedì 13 luglio all’ospedale Cannizzaro di Catania. Presso il nosocomio siciliano, il piccolo è arrivato in condizioni disperate nella serata di mercoledì 12 dopo essere caduto dal fasciatoio. A seguito della caduta, il neonato ha riporto alcune gravissime lesioni che hanno spinto i genitori a portarlo di corsa presso il nosocomio Umberto primo di Enna.

Arrivato alla struttura ospedaliera, i medici hanno disposto il trasferimento d’urgenza tramite elisoccorso. Così il bambino è stato reindirizzato all’ospedale Cannizzaro.

Gli interventi e il decesso

Al nosocomio di Catania, il neonato è stato sottoposto subito a un delicato intervento chirurgico nel tentativo di eliminare il vasto ematoma cerebrale riportato dopo la caduta dal fasciatoio.

Nella mattinata di giovedì 13 luglio, poi, i medici hanno nuovamente operato il bimbo nel disperato tentativo di salvargli la vita. Ogni sforzo perpetrato dai sanitari, tuttavia, si è infine rivelato vano e il piccolo è deceduto in ospedale. Dal momento in si è verificato l’incidente, la giovanissima vittima non ha mai ripreso conoscenza.