Il Grande Fratello Vip torna su Canale 5 con una nuova edizione rinnovata e più intensa. Dopo le indiscrezioni e le polemiche legate all’ex conduttore Alfonso Signorini, Mediaset ha ufficializzato che il reality non prenderà nessuna pausa e andrà in onda per sei settimane, promettendo un ritmo più serrato e una formula aggiornata senza tradire l’identità storica del programma.
Nessuna pausa dopo le polemiche: torna il Grande Fratello Vip
Nonostante le tensioni legate al presunto “caso Signorini”, Mediaset ha deciso di andare avanti con il progetto. Alfonso Signorini è al momento indagato dalla Procura di Milano per presunta violenza sessuale ed estorsione, mentre Fabrizio Corona risulta indagato per revenge porn in seguito a una querela dello stesso Signorini. L’ex conduttore ha respinto con fermezza le accuse, definendole “irreali” e parte di una campagna diffamatoria, e si è autosospeso dai suoi incarichi editoriali. Pier Silvio Berlusconi ha ribadito il proprio impegno a difendere “le persone, gli artisti, i professionisti coinvolti e tutta l’azienda in ogni sede competente”, contro ogni forma di abuso mediatico.
Nessuna pausa, torna il Grande Fratello Vip: ecco la data e la conduttrice
Dopo settimane di indiscrezioni, Mediaset ha ufficializzato il ritorno del Grande Fratello, che riaprirà le porte della Casa più spiata d’Italia intorno alla metà di marzo, in prima serata su Canale 5. A guidare il reality sarà ancora una volta Ilary Blasi, già conduttrice delle prime tre edizioni del Grande Fratello Vip tra il 2016 e il 2018.
“Intorno alla metà di marzo Grande Fratello tornerà in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi. La prossima sarà un’edizione rinnovata nel format, con ritmi più intensi e una diversa durata complessiva. Il programma andrà in onda per un ciclo di sei settimane. Il progetto sarà sviluppato da Endemol Shine Italy, che si impegnerà di realizzare un Grande Fratello con un approccio nuovo pur nel rispetto dell’identità del format”, questo il comunicato ufficiale di Mediaset.