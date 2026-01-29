Il Grande Fratello Vip torna in prima serata con una conduzione rinnovata e sei settimane di emozioni intense. Ecco il comunicato Mediaset.

Il Grande Fratello Vip torna su Canale 5 con una nuova edizione rinnovata e più intensa. Dopo le indiscrezioni e le polemiche legate all’ex conduttore Alfonso Signorini, Mediaset ha ufficializzato che il reality non prenderà nessuna pausa e andrà in onda per sei settimane, promettendo un ritmo più serrato e una formula aggiornata senza tradire l’identità storica del programma.

Nessuna pausa dopo le polemiche: torna il Grande Fratello Vip

Nonostante le tensioni legate al presunto “caso Signorini”, Mediaset ha deciso di andare avanti con il progetto. Alfonso Signorini è al momento indagato dalla Procura di Milano per presunta violenza sessuale ed estorsione, mentre Fabrizio Corona risulta indagato per revenge porn in seguito a una querela dello stesso Signorini. L’ex conduttore ha respinto con fermezza le accuse, definendole “irreali” e parte di una campagna diffamatoria, e si è autosospeso dai suoi incarichi editoriali. Pier Silvio Berlusconi ha ribadito il proprio impegno a difendere “le persone, gli artisti, i professionisti coinvolti e tutta l’azienda in ogni sede competente”, contro ogni forma di abuso mediatico.

Nessuna pausa, torna il Grande Fratello Vip: ecco la data e la conduttrice

Dopo settimane di indiscrezioni, Mediaset ha ufficializzato il ritorno del Grande Fratello, che riaprirà le porte della Casa più spiata d’Italia intorno alla metà di marzo, in prima serata su Canale 5. A guidare il reality sarà ancora una volta Ilary Blasi, già conduttrice delle prime tre edizioni del Grande Fratello Vip tra il 2016 e il 2018.