New York, scoppia batteria di una bici elettrica: morti ragazza e bambino

Una ragazza di 19 anni e il suo fratellino di 7 a New York sono morti dentro casa in seguito allo scoppio di una batteria di una bici elettrica

Tragedia a New York. Nel pomeriggio di ieri, lunedì 10 aprile 2023, una ragazza di 19 anni e il suo fratellino di 7 hanno perso la vita in seguito allo scoppio di una batteria agli ioni di litio di una bicicletta elettrica. L’esplosione è avvenuta all’interno della loro abitazione nel Queens.

La ricostruzione dei fatti

Le due giovanissime vittime vivevano in un appartamento al secondo piano di un palazzo nel quartiere Astoria insieme ai genitori e ad altri tre fratelli. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la bicicletta esplosa era in carica vicino alla porta d’ingresso del condominio: tutto d’un tratto è esplosa, innescando le fiamme che si sono rapidamente propagate verso l’interno. Dentro c’erano un padre e cinque figli, compresi alcuni bambini: nonostante le richieste di aiuto, il fratellino e la sorella 19enne sono rimasti intrappolati e, non riuscendo a uscire, hanno trovato la morte proprio all’interno della loro casa. Assente da casa al momento dell’esplosione la mamma, anche lei residente nell’appartamento.

Ancora nessuna notizia ufficiale sulle vittime

I vigili del fuoco non hanno ancora reso pubblici né nomi né età delle giovani vittime dell’incendio: hanno parlato soltanto di un bimbo e di un’adolescente. Sono stati i vicini di casa a rivelare ai giornali statunitensi che le vittime erano un bambino di 7 anni e sua sorella di 19.