Un 15enne coinvolto nell’esplosione del falò organizzato a Taranto ha raccontato quello che è accaduto, spiegando che anche se non era autorizzato volevano onorare la tradizione.

Esplosione del falò di Taranto, parla il 15enne: “Volevamo onorare la tradizione”

“Il falò non era autorizzato ma era una cosa nostra, lo preparano da due mesi perché è sempre strada una tradizione, la dovevamo rispettare, soprattutto per chi ci era venuto a guardare. Soprattutto ieri che c’erano molte persone. Ma sono rimasto traumatizzato e non lo rifarei mai” ha testimoniato uno dei 15enni coinvolti nell’esplosione del falò a Taranto durante la giornata di San Giuseppe. Il ragazzo era in prima fila, ha appiccato le fiamme con una lunga torcia ed è stato investito dall’esplosione, che ha causato danni e sette feriti, tra cui quattro minori. “Sono stato solamente fortunato, queste sono le cose che riesco a dire seriamente. Sono rimasto traumatizzato, è stata una cosa molto brutta” ha confessato a La Vita in Diretta, ricostruendo quei momento.

Falò di Taranto, il 15enne: “Non lo rifarei mai”

“Appena l’ho acceso ho visto solamente una cosa bianca che passava davanti e poi mi sono ritrovato a terra. Io ho detto solamente una frase: ‘sono morto’. Ho visto fuoco da tutte le parti, bambini che gridavano, ragazzi che gridavano. E poi è venuto un ragazzo incontro a me, mi ha preso e poi non ho capito più niente” ha raccontato il giovane, nei confronti del quale è scattata una denuncia per incendio doloso. Con lui denunciati anche il padre 57enne e un’altra persona. “Abbiamo una denuncia, è stato schedato papà, sicuramente pagheremo i danni di tutte le palazzine e delle macchine che sono state qua e si sono rotte. Non lo rifarei mai” ha sottolineato il giovane. L’esplosione ha scagliato a forte velocità tavoli, sedie, porte e altri oggetti che erano stati accatastati e che sono diventati come proiettili.