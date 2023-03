I Vigili del Fuoco indagano per capire cosa possa aver innescato quell'esplosione in classe a Rovigo: boato fortissimo e feriti

Esplosione in classe a Rovigo: boato fortissimo e feriti, con la potente deflagrazione che ha perfino divelto una porta e mandato finestre in frantumi. Tutto sarebbe accaduto in un’area adibita ad aula dell’Istituto professionale Ipsia “Giuseppe Marchesini” e i media spiegano che due studenti sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti a razzo i Vigili del fuoco i sanitari del Suem 118 per soccorrere gli adolescenti.

Esplosione in classe a Rovigo: due feriti

E pare che il botto sia stato forte e violento: la deflagrazione avrebbe interessato una stanza che in quel momento era vuota con i due studenti che erano in corridoio. I ragazzi sarebbero stati raggiunti da alcuni detriti scagliati fuori dalla stanza ma le loro condizioni di salute non sono gravi. Da quanto si apprende con lo scoppio vetri e oggetti sono andati in frantumi ed una porta è stata semi scardinata. Ma cosa è successo? Dopo gli interventi del Suem è toccato agli operatori del 115 capirlo con le unità Niat (Nucleo investigativo Antincendio territoriale).

Le grosse stampanti principali indiziate

Pare che ad “esplodere” possano essere state alcune grosse stampanti da ufficio. Ci sono immagini che le mostrano annerite dal fuoco e “non è escluso che l’esplosione a scuola possa aver avuto origine da macchinari da ufficio che si trovavano in quella stanza multifunzione”, come desume Fanpage.