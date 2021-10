Newcastle-Tottenham: Reguilón si accorge che un tifoso sta male e fa fermare la gara

Durante la partita tra Newcastle e Tottenham, il difensore degli Spurs Sergio Reguilón ha segnalato all'arbitro che un tifoso stava avendo un malore.

Newcastle-Tottenham, Reguilón ha salvato la vita a un tifoso: segnalato all’arbitro il malore

Quando intorno al 40° Sergio Reguilón ha notato una certa agitazione tra il pubblico presente al St James’ Park, si è immediatamente avvicinato all’arbitro per segnalare ciò che stava succedendo, indicando chiaramente in quale direzione guardare: un tifoso era stato vittima di un malore e aveva bisogno di essere soccorso.

Newcastle-Tottenham, Reguilón ha salvato la vita a un tifoso: la gara è stata interrotta per permettere i soccorsi

Il direttore di gara ha così sospeso per qualche minuto il match tra Newcastle e Tottenham, sul risultato di 1-2 in favore degli Spurs, per permettere agli staff medici delle due squadre di intervenire. L’uomo è stato portato in ospedale dopo essere stato rianimato con un defibrillatore. L’intervento immediato dei medici ha evitato che avvenisse una tragedia.

Newcastle-Tottenham, Reguilón ha salvato la vita a un tifoso: la partita è poi ripresa regolarmente

“La partita è stata interrotta a causa di un’emergenza medica nelle tribune di East St James. I giocatori sono tornati temporaneamente negli spogliatoi sotto le istruzioni dell’arbitro”, è stato l’annuncio fatto nel corso della gara.

Il match è poi regolarmente ripreso ed è terminato 2-3 in favore del Tottenham.

