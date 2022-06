Tra Nick Luciani e Nicolas Vaporidis sono volati stracci all'Isola dei Famosi.

All’Isoal dei Famosi è esplosa una vera e propria lite tra Nick Luciani e Nicolas Vaporidis e i due se ne sono dette di tutti i colori.

Nick Luciani contro Nicolas Vaporidis

Nick Luciani si è scalgiato contro Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi e ha tuonato contro l’attore:

“Mi dai fastidio basta è la verità.

Ma non me ne frega un ca**o di te ti do na pista te do. Ma tu che fai qui? Stai a fa le comichelle. […] Ragazzi con Nicolas sono arrivato ad un punto che non lo sopporto più. Tutto gli è dovuto. Comanda sempre lui. Gestisce tutto. Anche se non è il leader. Infatti sembra il leader. Perciò alla fine abbiamo sempre avuto un capo nascosto. C’è sempre stato tra di noi questo che voleva decidere tutto“.

Vaporidis ha replicato contro Nick Luciani affermando: “Sbotti perché ti ho contestato? Pensa quanto fastidio dai tu a noi con queste frasi brutte che ripeti. Mi dai una pista a cosa? A fare l’arco con le frecce? La zattera che affonda? La tenda bucata? A cosa mi dai una pista? Cosa hai fatto qui sull’isola? Che cosa fai? Ti ho mai detto qualcosa? Te so mai venuto a dire qualcosa? Tutto per una capanna con i buchi.

Ma guarda che caos che stai creando“.

I due troveranno il modo di chiarire all’Isola dei Famosi? In tanti, tra i fan del programma, si sono schierati dalla parte dell’uno o dell’altro e si chiedono come andrà a finire la vicenda.