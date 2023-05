Nicolae precipita nel fiume e muore il giorno del suo compleanno

Nicolae Botnari era pronto a festeggiare il suo compleanno, ma lo scorso 6 maggio si è trasformato, invece, in una tragedia. L’uomo si era allontanato in macchina dai suoi amici e dalla famiglia per tornare un attimo a casa. A casa, però, non è mai arrivato.

Cade nel fiume nel giorno del suo compleanno: morto Nicolae Botnari

“Ho il cellulare quasi scarico, torno un attimo a casa” – aveva scritto Botnari agli amici, prima di allontanarsi per un po’ dalla zona in cui aveva organizzato un pic nic con loro. Nicolae aveva preso la macchina e era partito verso casa, ma qualcosa è andato storto. La sua automobile, infatti, è finita nel fiume Bacchiglione, non lasciandogli scampo.

L’intervento dei soccorsi

Moglie e amici, non vedendolo tornare, avevano allertato i soccorsi. Sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco a ritrovare l’indomani il corpo di Nicolae nel fiume. Per il 36enne non c’era più nulla da fare. Sulla strada si vedono i segni di un’uscita improvvisa dalla carreggiata: resta da capire se si sia trattato di un malore o di un sinistro con coinvolto qualche altro mezzo.