Nicole Kidman e Keith Urban, celebrità di fama internazionale, sono stati vittime di un tentativo di furto a Los Angeles, nonostante l’alta tecnologia del loro sistema di sicurezza. Un ladro avrebbe rotto una finestra per entrare in casa, ma grazie all’intervento di un membro dello staff, è riuscito a scappare senza completare il furto.

Tentato furto nella villa di Nicole Kidman a Los Angeles

Nemmeno i sistemi di sicurezza più avanzati delle celebrità sembrano fermare i ladri. L’ultima vittima è stata Nicole Kidman insieme al marito Keith Urban, che hanno trovato la loro casa di Los Angeles danneggiata.

Per fortuna, venerdì 14 febbraio verso le ore 20, i due non erano in casa al momento del furto, ma un membro dello staff presente avrebbe scoperto il ladro, costringendolo a fuggire. Il malvivente avrebbe rotto il vetro di una finestra per entrare nella villa, secondo quanto riportato da TMZ.

Non è ancora certo se il ladro sia riuscito a portar via qualcosa durante il tentativo di furto. La coppia, infatti, non ha ancora avuto modo di valutare completamente i danni subiti. Nel frattempo, le forze dell’ordine stanno effettuando le indagini alla ricerca del responsabile.

Nicole Kidman e la villa da 4,7 milioni

La coppia ha acquistato la casa nel quartiere del Beverly Hills Post Office, nel 2008 per 4,7 milioni di dollari. Costruita nel 1965, su un terreno di 1,25 acri, la villa di 4.100 mq offre cinque camere da letto, quattro bagni, una piscina e una vista sui canyon di Los Angeles.

Questa villa è solo una delle tante proprietà della coppia. Secondo Architectural Digest, l’attrice e il musicista hanno un ampio portfolio immobiliare che include un pied-à-terre a Tribeca, un appartamento a Manhattan, un attico a Sydney, una fattoria in Australia, una villa a Nashville e una tenuta nel Tennessee.