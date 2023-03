Nicole Murgia ha scritto a Edoardo Donnamaria: "Non mi ha risposto, teme Antonella?"

Nicole Murgia, dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria dal GF Vip, gli ha scritto un messaggio ma non ha ricevuto risposta. A suo dire, potrebbe essere colpa di Antonella Fiordelisi.

Ospite del programma radiofonico Turchesando, Nicole Murgia ha confessato di aver provato a mettersi in contatto con Edoardo Donnamaria. Quest’ultimo, però, non le ha risposto. Secondo l’attrice, la colpa potrebbe essere di Antonella Fiordelisi.

Nicole ha dichiarato:

“Gli ho mandato un messaggio la sera della squalifica dicendogli che mi dispiaceva molto e che è stato un grande concorrente. Meritava di arrivare fino alla fine, la vita comunque adesso procede, andrà avanti e si prenderà tante soddisfazioni. Non ci siamo sentiti, non mi ha ancora risposto. Forse non vuole che Antonella si arrabbi ?”.

La Murgia, quindi, non ha ricevuto nessuna risposta da Donnamaria. Edoardo l’ha davvero ignorata perché teme una reazione della Fiordelisi?

In merito alla turbolenta relazione tra Edoardo e Antonella, Nicole ha ammesso:

“Eravamo tipo fratelli nella Casa, avevamo un rapporto molto bello, quasi familiare. Quelle scene avrebbero infastidito chiunque? Se sotto i tuoi occhi no. Se le facciamo di nascosto e le vedi un una clip sì. Ma se le faccio davanti a te e le hai sempre viste… A me viene da ridere quando leggo certi messaggi ‘ti sei messa in mezzo a una coppia’. Io non mi sono messa in mezzo a nessuna coppia. Io ed Edoardo dentro la Casa eravamo amici. I discorsi che facevamo erano su Antonella, erano sulla coppia. Lui è innamoratissimo. È cotto”.