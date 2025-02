Ilary Blasi tornerà il prossimo 7 aprile su Canale 5 con un nuovo programma, The Couple, spin off del Grande Fratello: tra i possibili concorrenti spunta il nome della coppia composta da Nicole Pallado e Gianmarco Zagato. I protagonisti del reality saranno volti noti e persone comuni, legati tra loro da vari tipi di rapporto: coppie nella vita, parenti, amici, colleghi e perfino storici rivali, tutti a dover affrontare una convivenza forzata: non mancheranno prove inaspettate e un montepremi ambito da conquistare. Alla fine, solo una coppia riuscirà a vincere. Tuttavia, il verdetto finale spetterà al pubblico, che avrà l’ultima parola su chi meriterà la vittoria di The Couple.

Nicole Pallado e Gianmarco Zagato presto a The Couple?

Tra i probabili concorrenti di questo reality anche alcuni ex vip, tra cui Alex Belli, Soleil Sorge e Samantha De Grenet. A quanto sembra, gli autori avrebbero contattato anche una coppia molto seguita sui social e recentemente presente a Sanremo per intervistare gli artisti in gara. Nell’ultimo episodio del loro podcast Nicole Pallado e Gianmarco Zagato avrebbero rivelato infatti di essere stati chiamati per partecipare ad un nuovo reality a coppie che debutterà presto in prima serata.

La decisione che spetterà alla coppia

Nicole ha dato qualche dettaglio sul tipo di programma: “C’è nell’aria un progetto. Siamo stati contattati dalla tv per fare un nuovo reality che andrà presto in prima serata. Si partecipa a coppie e ci avrebbero chiamato per partecipare in squadra. Tra l’altro è un reality dove ci sono anche delle prove fisiche. Loro ci hanno chiamato, poi vedremo cosa dire“. Zagato ha poi aggiunto che non sanno ancora se vorranno accettare: “A noi ce l’hanno chiesto. Un nuovo reality tra l’altro, mai visto. Sì, però non è detto che lo faremo. La chiamata c’è stata“.